Jordan Bender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Bender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Bender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Bender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Bender 9 Temmuz 2001 tarihinde Lake Mary, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Bender Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Bender'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordan Bender Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordan_bender7/

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Jordan Bender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Bender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Bender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Bender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Águilas

1 Ağustos 2018 yılında Orlando Academy

14 Kasım 2018 yılında Orlando City B

12 Aralık 2019 yılında Orlando

3 Eylül 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Orlando

6 Mayıs 2021 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2021 yılında Orlando

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2022 yılında Cape Town City

Jordan Bender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Bender şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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