Jordan Bos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Bos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Bos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Bos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Bos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Bos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Bos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Bos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Bos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Bos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Bos 29 Ekim 2002 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Bos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Bos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Bos'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordan Bos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Bos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Bos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Bos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Melbourne City

Jordan Bos kimdir

Jordan Bos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Bos şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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Jordan Bos nereli

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