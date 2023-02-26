Jordan Botaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Botaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Botaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Botaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Botaka 24 Haziran 1993 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kongo DC,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Rolly Botaka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Botaka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Botaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Botaka'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Botaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BotakaJordan

Jordan Botaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Botaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordan Botaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Botaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Brügge U19

1 Ocak 2012 yılında Club Brugge

31 Ocak 2013 yılında Belenenses

30 Haziran 2013 yılında Club Brugge

27 Temmuz 2013 yılında Excelsior

1 Eylül 2015 yılında Leeds

11 Ağustos 2016 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2017 yılında Leeds

1 Temmuz 2017 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2020 yılında KAA Gent

23 Ocak 2021 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2021 yılında KAA Gent

28 Ocak 2022 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2022 yılında KAA Gent

16 Ağustos 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında KAA Gent

Jordan Botaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Botaka şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Botaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Westlandia, ADO Den Haag, RSC Anderlecht, KSK Beveren, KSC Lokeren (-2010), Club Brugge (2010-2011)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

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