Jordan Bustin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Bustin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Bustin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Bustin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Bustin 9 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Bustin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGS yapmaktadır. Jordan Bustin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jordan Bustin'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Bustin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Bustin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jordan Bustin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Bustin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RFC Lüttich

Jordan Bustin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Bustin şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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