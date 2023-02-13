Jordan Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Carrillo 30 Kasım 2001 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Meksika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordán Carrillo Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Carrillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Jordan Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Carrillo'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Carrillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordancarrillo10/

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Jordan Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Santos Jgd.

1 Temmuz 2017 yılında Santos U17

1 Temmuz 2019 yılında Santos U20

1 Temmuz 2021 yılında Santos Laguna

27 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında Santos Laguna

Jordan Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Carrillo şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Carrillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U18 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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