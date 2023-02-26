Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Congo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.