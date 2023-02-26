Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Congo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Congo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Congo 11 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordán Mauricio Congo Delgado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Congo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Congo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jordan Congo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Congo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında Cuniburo FC
1 Ocak 2014 yılında SD Quito B
31 Aralık 2014 yılında Cuniburo FC
1 Mayıs 2015 yılında Pelileo SC
1 Mart 2016 yılında CD América
1 Mart 2017 yılında Atl. Saquisilí
1 Mart 2018 yılında Valle del Chota
1 Mart 2019 yılında CD La Union
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2020 yılında Leones d. Norte
1 Mart 2021 yılında Deportivo Quito
1 Temmuz 2021 yılında Universitario
1 Şubat 2022 yılında CD El Nacional
Jordan Congo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Congo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.