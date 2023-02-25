Jordan Courtney Perkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Courtney Perkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Courtney Perkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Courtney Perkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Courtney Perkins 6 Kasım 2002 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Alan Courtney-Perkins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Courtney Perkins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cove Agency yapmaktadır. Jordan Courtney Perkins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Courtney Perkins'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Courtney Perkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Courtney Perkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Courtney Perkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Courtney Perkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2019 yılında Brisbane Roar

26 Temmuz 2021 yılında Rakow

5 Şubat 2022 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2022 yılında Rakow

16 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2023 yılında Rakow

Jordan Courtney Perkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Courtney Perkins şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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