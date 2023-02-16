Jordan Cousins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Cousins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Cousins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Cousins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Cousins 6 Mart 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Paul Cousins şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Cousins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jordan Cousins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Cousins'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Cousins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jpcousins/

Jordan Cousins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Cousins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordan Cousins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Cousins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Charlton Ath

13 Temmuz 2016 yılında QPR

1 Temmuz 2019 yılında Stoke

1 Temmuz 2021 yılında Wigan

Jordan Cousins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Cousins şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Cousins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Charlton Athletic (2006–2013)

İngiltere U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.