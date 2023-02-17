Jordan Dauchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Dauchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Dauchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Dauchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Dauchy 19 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Dauchy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Dauchy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jordan Dauchy'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Dauchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Dauchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jordan Dauchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Dauchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RFC Tournai

1 Temmuz 2017 yılında Olsa Brakel

1 Temmuz 2018 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2020 yılında KVC Winkel Sp.

Jordan Dauchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Dauchy şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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