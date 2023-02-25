Jordan Elsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Elsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Elsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Elsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Elsey 2 Mart 1994 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Elsey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Jordan Elsey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Elsey'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordan Elsey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordanelsey1

http://www.instagram.com/jordanelsey23/

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Jordan Elsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Elsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Elsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Elsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Adelaide United

8 Temmuz 2021 yılında Newcastle

23 Ocak 2023 yılında Perth Glory

Jordan Elsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Elsey şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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