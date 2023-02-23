Jordan Gele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Gele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Gele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Gele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Gele 16 Eylül 1992 tarihinde Houilles şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Youri Gele şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Gele Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Gele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Gele'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Gele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Gele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordan Gele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Gele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AFC Compiègne

1 Temmuz 2014 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2015 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

28 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

Jordan Gele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Gele şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.