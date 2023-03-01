Jordan Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Gibson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Gibson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Gibson 26 Şubat 1998 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Lewis Gibson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Gibson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Jordan Gibson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Gibson'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Gibson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Gibson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Gibson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Gibson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bromsgrove Spo

1 Temmuz 2014 yılında Alvechurch

1 Temmuz 2015 yılında Rangers U20

15 Ağustos 2017 yılında Bradford

31 Ocak 2019 yılında Stevenage

31 Mayıs 2019 yılında Bradford

29 Temmuz 2020 yılında St. Pat's

4 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

30 Ağustos 2021 yılında Carlisle United

Jordan Gibson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Gibson şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

West Bromwich Albion, Stoke City, Wolverhampton Wanderers, Bromsgrove Sporting (2013/14), Alvechurch FC (2014/15), Rangers FC (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.