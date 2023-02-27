Jordan Guivin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Guivin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Guivin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Guivin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Guivin 23 Şubat 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Marcelo Guivin Tanta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Guivin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Jordan Guivin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Guivin'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Guivin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/jordanguivin98/

http://www.facebook.com/jordan.guivin.9

Jordan Guivin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Guivin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Guivin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Guivin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Celaya

1 Temmuz 2022 yılında Universitario

30 Haziran 2023 yılında Celaya

Jordan Guivin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Guivin şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Guivin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.