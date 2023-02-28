Jordan Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Hamilton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Hamilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Hamilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Hamilton 17 Mart 1996 tarihinde Scarborough, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Patrick Dear Hamilton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Hamilton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VISUM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Hamilton'nin Forge FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Hamilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Hamilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Hamilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Hamilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2014 yılında Toronto

1 Ağustos 2014 yılında Trofense

31 Aralık 2014 yılında Toronto

20 Mart 2015 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2015 yılında Toronto

1 Nisan 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

20 Nisan 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında Toronto

11 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Indy Eleven

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında Sligo Rovers

5 Ağustos 2022 yılında Forge FC

Jordan Hamilton kimdir

Jordan Hamilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Hamilton şuan Forge FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Hamilton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 29 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordan Hamilton nereli

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