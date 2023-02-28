Jordan Haynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Haynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Haynes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Haynes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Haynes 17 Ocak 1996 tarihinde Peterborough, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Markus Haynes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Haynes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM yapmaktadır. Jordan Haynes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Haynes'nin Valour FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Haynes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/96jhaynes

Jordan Haynes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Haynes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Haynes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Haynes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2015 yılında Whitecaps FC 2

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2017 yılında OKC Energy U-23

1 Ağustos 2017 yılında Vaughan Azzurri

1 Ocak 2018 yılında Calgary

15 Temmuz 2020 yılında Pacific FC

1 Ocak 2023 yılında Valour FC

Jordan Haynes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Haynes şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jordan Haynes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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