Jordan Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Holmes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Holmes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Holmes 8 Mayıs 1997 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Thomas Holmes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Holmes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Holmes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Holmes'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Holmes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Holmes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Holmes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Holmes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bournemouth U18

1 Temmuz 2015 yılında Bournemouth U21

1 Kasım 2015 yılında Weymouth FC

1 Aralık 2015 yılında Bournemouth U21

6 Ocak 2017 yılında Eastbourne

31 Mayıs 2017 yılında Bournemouth U21

18 Ocak 2019 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2019 yılında Bournemouth U21

24 Ağustos 2019 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında Brisbane Roar

Jordan Holmes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Holmes şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Holmes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rockdale City Suns,Sydney United 58,NSW Institute of Sport

Avustralya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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