Jordan Kerstenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Kerstenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Kerstenne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Kerstenne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Kerstenne 23 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Kerstenne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Kerstenne'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Kerstenne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Kerstenne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Kerstenne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Kerstenne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2016 yılında Standard U19

1 Temmuz 2016 yılında Spouwen-Moper

1 Temmuz 2017 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2020 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2020 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Aittitos Spaton

1 Ağustos 2022 yılında Mondercange

Jordan Kerstenne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Kerstenne şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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