Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan 22 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Jordan da Silva Cordeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Jordan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Cianorte

4 Temmuz 2018 yılında Corinthians B

31 Aralık 2019 yılında Cianorte

14 Ocak 2020 yılında Botafogo-SP

6 Şubat 2021 yılında Cianorte

24 Şubat 2021 yılında Ceará SC

10 Ağu 2021 yılında Cianorte

13 Ağu 2021 yılında Chapecoense

31 Aralık 2021 yılında Cianorte

25 Ocak 2022 yılında Tombense

12 Ağu 2022 yılında Cianorte

15 Ağu 2022 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2022 yılında Cianorte

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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