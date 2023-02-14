Jordan Lukaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Lukaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Lukaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Lukaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Lukaku 25 Temmuz 1994 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Belçika,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Lukaku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jordan Lukaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Lukaku'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Lukaku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/J_Lukaku94

http://instagram.com/jlukaku94/

Jordan Lukaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Lukaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordan Lukaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Lukaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2010 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2011 yılında Anderlecht U21

1 Aralık 2011 yılında RSC Anderlecht

27 Ağu 2013 yılında KV Oostende

30 Haziran 2014 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2014 yılında KV Oostende

22 Temmuz 2016 yılında Lazio

5 Ekim 2020 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2021 yılında Lazio

12 Ocak 2022 yılında LR Vicenza

30 Haziran 2022 yılında Lazio

26 Ağu 2022 yılında Ponferradina

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Jordan Lukaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Lukaku şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Lukaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KFC Wintam (2000-2003), Boom FC (2003-2004), SK Lierse (2004-2006), RSC Anderlecht (2006-2012)

Belçika U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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