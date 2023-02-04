Jordan Marie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Marie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Marie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Marie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Marie 29 Eylül 1991 tarihinde Epinal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Marie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Jordan Marie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 14 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Jordan Marie'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Marie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Marie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordan Marie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Marie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2013 yılında Dijon

Jordan Marie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Marie şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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