Jordan Marshall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Marshall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Marshall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Marshall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Marshall 27 Ekim 1996 tarihinde Newcastle upon Tyne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Marshall Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Jordan Marshall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jordan Marshall'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Marshall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Marshall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Marshall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Marshall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Carlisle United

12 Mart 2015 yılında Penrith

31 Mayıs 2015 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2015 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

Jordan Marshall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Marshall şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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