Jordan Massengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Massengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Massengo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Massengo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Massengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Massengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Massengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Massengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Massengo 31 Ocak 1990 tarihinde Saint-Mandé şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Hilvy Massengo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Massengo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jordan Massengo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Massengo'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Massengo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordanmassengo/?hl=fr

Jordan Massengoboyu ve yaşı kaç

Jordan Massengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Massengo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Massengo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Massengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Istres

1 Ağu 2011 yılında Besançon RC

30 Haziran 2012 yılında FC Istres

1 Temmuz 2013 yılında Vannes

11 Ağu 2014 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2015 yılında Tondela

14 Ağu 2015 yılında Union SG

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında RWDM

2 Eylül 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2022 yılında Olym. Charleroi

Jordan Massengo kimdir

Jordan Massengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Massengo şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Massengo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Jordan Massengo nereli

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