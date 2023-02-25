Jordan Mohor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mohor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Mohor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Mohor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Mohor 12 Aralık 2000 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordán Josué Mohor Nazareno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Mohor Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Mohor'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Mohor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Mohor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordan Mohor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Mohor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente B

1 Ocak 2021 yılında Técnico U.

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Jordan Mohor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Mohor şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.