Jordan Moran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Moran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Moran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Moran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Moran 17 Mart 2002 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Eduardo Morán Cortez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Moran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jordan Moran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Moran'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Moran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Moran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Moran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Moran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında LDU Quito B

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito B

31 Ağustos 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Jordan Moran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Moran şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Moran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD El Nacional (-4/2017)

Ekvador U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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