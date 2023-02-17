Jordan Perrony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Perrony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Perrony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Perrony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Perrony 28 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Perrony Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Perrony, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Perrony'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Perrony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Perrony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jordan Perrony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Perrony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Bassecourt

18 Ocak 2023 yılında FC Bulle

Jordan Perrony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Perrony şuan FC Bulle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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