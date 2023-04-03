Jordan Poha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Poha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Poha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Poha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Poha 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Junior D. Poha şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Poha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS SPORT SERVICE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Poha'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Jordan Poha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Poha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ekim 2019 yılında Venezia U17
1 Eylül 2020 yılında Venezia U19
7 Ağustos 2021 yılında Valenciennes B
Jordan Poha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Poha şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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