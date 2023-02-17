Jordan Renson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Renson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Renson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Renson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Renson 14 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Marcel Renson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Renson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unit Soccer yapmaktadır. Jordan Renson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jordan Renson'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordan Renson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Renson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jordan Renson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Renson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında FC Brügge U21

3 Temmuz 2017 yılında Lommel SK

31 Temmuz 2018 yılında Patro Eisden

Jordan Renson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Renson şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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