Jordan Rezabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Rezabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Rezabala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Rezabala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Rezabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Rezabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Rezabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Rezabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Rezabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Rezabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Rezabala 29 Şubat 2000 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Lenín Rezabala Anzules şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Rezabala Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jordan Rezabala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Rezabala'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Rezabala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordanrezabala/

Jordan Rezabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Rezabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Rezabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Rezabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Ocak 2019 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

22 Haziran 2019 yılında Independiente

8 Temmuz 2019 yılında Ind. Jrs.

14 Ağustos 2019 yılında Independiente

23 Ağustos 2019 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

28 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

20 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

21 Temmuz 2021 yılında Manta FC

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

3 Şubat 2022 yılında Guayaquil City

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Jordan Rezabala kimdir

Jordan Rezabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Rezabala şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente del Valle (-3/2013), Deportivo Azogues (3/2013-12/2013)

Jordan Rezabala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Jordan Rezabala nereli

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