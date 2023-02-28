Jordan Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Santacruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Santacruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Santacruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Santacruz 14 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Federico Santacruz Rodas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Santacruz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Jordan Santacruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Santacruz'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Santacruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Santacruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Santacruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Santacruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2021 yılında Olimpia

3 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

30 Haziran 2022 yılında Olimpia

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

Jordan Santacruz kimdir

Jordan Santacruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Santacruz şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Jordan Santacruz nereli

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