Jordan Sebban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Sebban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Sebban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Sebban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Sebban 6 Ocak 1997 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Sebban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Jordan Sebban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Sebban'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Sebban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Sebban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Sebban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Sebban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2017 yılında Toulouse

6 Temmuz 2018 yılında CP El Ejido

11 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında KuPS

11 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2022 yılında FC Ashdod

Jordan Sebban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Sebban şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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