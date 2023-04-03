Jordan Smylie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Smylie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Smylie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Smylie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Smylie 28 Şubat 2000 tarihinde Berowra, New South Wales şehrinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Thomas William Smylie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Smylie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 24 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Smylie'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Smylie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Smylie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Smylie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Smylie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CCM Academy

23 Eylül 2021 yılında Blacktown City

24 Şubat 2023 yılında Keflavík

Jordan Smylie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Smylie şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Berowra FC (-2012),Mongo Football Academy (2012-2015),Northern Tigers FC (2015-2017),Central Coast Mariners (2017-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.