Jordan Tell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Tell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Tell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Tell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Tell 10 Haziran 1997 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Tell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Jordan Tell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Tell'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Tell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/telljordvn/

Jordan Tell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Tell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Tell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Tell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2017 yılında Rennes

30 Ocak 2018 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2018 yılında Rennes

27 Temmuz 2018 yılında US Orléans

30 Haziran 2019 yılında Rennes

27 Ağu 2019 yılında SM Caen

30 Haziran 2020 yılında Rennes

7 Temmuz 2020 yılında Clermont Foot

31 Ocak 2022 yılında Grenoble

Jordan Tell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Tell şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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