Jordan Tillson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Tillson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Tillson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Tillson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Tillson 5 Mart 1993 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordan Roy Tillson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Tillson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Tillson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jordan Tillson'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Tillson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Tillson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Tillson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Tillson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Exeter City

17 Ağu 2012 yılında Gloucester

31 Aralık 2012 yılında Exeter City

5 Mart 2015 yılında Weston-super-M.

5 Nisan 2015 yılında Exeter City

29 Ocak 2019 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2019 yılında Exeter City

15 Ocak 2020 yılında Ross County

Jordan Tillson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Tillson şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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