Jordan White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan White kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan White ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan White

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan White 4 Şubat 1992 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordan Neil White şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan White Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Jordan White, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan White'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Whiteboyu ve yaşı kaç

Jordan White Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dunfermline U20

1 Kasım 2009 yılında Clyde FC

30 Haziran 2010 yılında Dunfermline A.

1 Mart 2011 yılında Dumbarton FC

1 Mayıs 2011 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2011 yılında Drogheda United

1 Aralık 2011 yılında Clyde FC

1 Ocak 2012 yılında Falkirk FC

23 Eylül 2012 yılında Stirling

31 Aralık 2012 yılında Falkirk FC

1 Ocak 2013 yılında Stirling

4 Temmuz 2014 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2016 yılında Wrexham

1 Temmuz 2017 yılında Barrow

1 Temmuz 2018 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

28 Ocak 2021 yılında Ross County

Jordan White kimdir

Jordan White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan White şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rangers FC, Hibernian FC, Dunfermline Athletic FC (2006-2011)

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Jordan White nereli

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