Jorden Winter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorden Winter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorden Winter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jorden Winter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jorden Winter 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jorden Winter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Jorden Winter, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jorden Winter'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jorden Winter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jorden Winter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19
Jorden Winter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jorden Winter şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Staaken 1919 (-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
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