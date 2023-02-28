Jordhy Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordhy Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordhy Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordhy Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordhy Thompson 10 Ağustos 2004 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jordhy Eduardo Thompson Dávila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordhy Thompson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Jordhy Thompson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordhy Thompson'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordhy Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordhy Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordhy Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordhy Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Jordhy Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordhy Thompson şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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