Jordi Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Alba 21 Mart 1989 tarihinde L'Hospitalet de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Alba Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Alba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Jordi Alba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Jordi Alba'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordi Alba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JordiAlba

http://instagram.com/JordiAlbaOficial#

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http://www.facebook.com/jordialbaofficial

Jordi Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordi Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Barça U16

1 Temmuz 2004 yılında Barça U18

1 Temmuz 2005 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2007 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2008 yılında Valencia

22 Temmuz 2008 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2009 yılında Valencia

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona

Jordi Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Alba şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordi Alba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hospitalense (1996-1998)

İspanya takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 10 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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