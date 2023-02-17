Jordi Belin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Belin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Belin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Belin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Belin 13 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Belin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Jordi Belin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jordi Belin'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordi Belin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Belin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordi Belin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Belin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında White Star

18 Ocak 2017 yılında KVW Zaventem

30 Haziran 2017 yılında White Star

1 Temmuz 2017 yılında Walhain

1 Temmuz 2018 yılında Patro Eisden

Jordi Belin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Belin şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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