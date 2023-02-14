Jordi Calavera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Calavera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Calavera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Calavera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Calavera 2 Ağu 1995 tarihinde Valls şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Calavera Espinach şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Calavera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Jordi Calavera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Calavera'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordi Calavera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordicala2/

Jordi Calavera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Calavera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordi Calavera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Calavera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pobla de Mafumet CF

19 Ocak 2015 yılında UE Olot

30 Haziran 2015 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Ocak 2016 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2016 yılında Eibar

12 Ağu 2016 yılında CD Lugo

30 Haziran 2017 yılında Eibar

28 Ağu 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Eibar

20 Ağu 2019 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Eibar

4 Eylül 2020 yılında Girona FC

31 Ocak 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2022 yılında Girona FC

10 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Jordi Calavera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Calavera şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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