Jordi Jaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Jaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Jaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Jaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Jaku 27 Mart 2006 tarihinde Rrëshen şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Jaku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Jaku'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordi Jaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Jaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordi Jaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Jaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2020 yılında Shënkolli U17

1 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Jordi Jaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Jaku şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordi Jaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Mirdita (2015-2020), FC Shënkolli (2020-)

Arnavutluk U17 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U15 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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