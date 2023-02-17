Jordi Liongola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Liongola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Liongola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Liongola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Liongola 17 Mayıs 2000 tarihinde Tessenderlo şehrinde doğmuştur. Burundi,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jordi Baininwa Liongola şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Liongola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSMANAGEMENT yapmaktadır. Jordi Liongola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Liongola'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordi Liongola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Liongola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordi Liongola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Liongola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Antwerp U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2021 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Jordi Liongola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Liongola şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordi Liongola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard de Liège

Burundi takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.