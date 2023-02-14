Jordi Mboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Mboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordi Mboula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordi Mboula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordi Mboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Mboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordi Mboula

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Mboula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Mboula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Mboula 16 Mart 1999 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya,Kongo uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Mboula Queralt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Mboula Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Jordi Mboula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Mboula'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordi Mboula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordimboula1

http://instagram.com/jmboula/

Jordi Mboulaboyu ve yaşı kaç

Jordi Mboula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Mboula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordi Mboula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Mboula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Monaco

15 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

28 Ocak 2020 yılında Monaco

29 Ocak 2020 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Monaco

17 Eylül 2020 yılında Mallorca

31 Ocak 2022 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında Mallorca

24 Ağu 2022 yılında Racing

30 Haziran 2023 yılında Mallorca

Jordi Mboula kimdir

Jordi Mboula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Mboula şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amelia del Vallès

Jordi Mboula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordi Mboula nereli

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