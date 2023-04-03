Jordi Pola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Pola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Pola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Pola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Pola 12 Nisan 2000 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jordi González-Pola González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Pola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Jordi Pola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordi Pola'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordi Pola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Pola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordi Pola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Pola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting B

23 Ağustos 2019 yılında Caudal

2 Ekim 2019 yılında Sporting B

3 Ekim 2019 yılında Urraca CF

30 Haziran 2020 yılında Sporting B

25 Ağustos 2020 yılında CD Lealtad

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Jordi Pola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Pola şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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