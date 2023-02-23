Jordi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordi Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jordi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Sanchez 11 Kasım 1994 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jordi Sánchez Ribas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Jordi Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Sanchez'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordi Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordi__9

http://www.instagram.com/jordisanchez9/

Jordi Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordi Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Badalona U19

1 Temmuz 2013 yılında Badalona

1 Ocak 2014 yılında CD Masnou

30 Haziran 2014 yılında Badalona

18 Ağustos 2014 yılında Vilassar de Mar

1 Temmuz 2015 yılında AE Prat

5 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2018 yılında CD Numancia

31 Ocak 2019 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2019 yılında CD Numancia

12 Temmuz 2019 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2020 yılında CD Numancia

27 Ağustos 2020 yılında Castellón

29 Ocak 2021 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2021 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

2 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Jordi Sanchez kimdir

Jordi Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Sanchez şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Barcelona (2002-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordi Sanchez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi