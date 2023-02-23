Jordi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Sanchez 11 Kasım 1994 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jordi Sánchez Ribas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Jordi Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Sanchez'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordi Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordi__9

http://www.instagram.com/jordisanchez9/

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Jordi Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordi Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordi Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Badalona U19

1 Temmuz 2013 yılında Badalona

1 Ocak 2014 yılında CD Masnou

30 Haziran 2014 yılında Badalona

18 Ağustos 2014 yılında Vilassar de Mar

1 Temmuz 2015 yılında AE Prat

5 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2018 yılında CD Numancia

31 Ocak 2019 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2019 yılında CD Numancia

12 Temmuz 2019 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2020 yılında CD Numancia

27 Ağustos 2020 yılında Castellón

29 Ocak 2021 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2021 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

2 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Jordi Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Sanchez şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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