Jordon Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordon Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordon Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordon Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordon Hall 23 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordon Hall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jordon Hall'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordon Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordon Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordon Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordon Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Green Gully SC

25 Ağustos 2021 yılında Melbourne City

Jordon Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordon Hall şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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