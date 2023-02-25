Jordy Alcivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Alcivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Alcivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Alcivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Alcivar 5 Ağustos 1999 tarihinde Manta şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordy José Alcívar Macías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Alcivar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordy Alcivar'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordy Alcivar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordy_alcivar13/

Jordy Alcivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Alcivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordy Alcivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Alcivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2019 yılında LDU Quito

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Jordy Alcivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Alcivar şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jordy Alcivar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 8 numaralı formasıyla 5 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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