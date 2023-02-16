Jordy Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordy Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordy Caicedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordy Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Caicedo 18 Kasım 1997 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordy Josué Caicedo Medina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordy Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivasspor futbol takımında oynamaktadır. Sivasspor takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordy Caicedo'nin Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordy Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordy_caicedo_oficial_/

Jordy Caicedoboyu ve yaşı kaç

Jordy Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordy Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Norte América

3 Haziran 2014 yılında Deportivo Azogues

31 Aralık 2014 yılında Norte América

18 Şubat 2015 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2016 yılında U. Católica U20

1 Temmuz 2016 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2019 yılında CD El Nacional

3 Temmuz 2019 yılında Uni. Católica

26 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

5 Şubat 2021 yılında CSKA-Sofia

4 Temmuz 2022 yılında Tigres UANL

29 Ocak 2023 yılında Sivasspor

30 Haziran 2023 yılında Tigres UANL

Jordy Caicedo kimdir

Jordy Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Caicedo şuan Sivasspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Jordy Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordy Caicedo nereli

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