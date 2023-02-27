Jordy Croux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Croux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Croux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Croux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Croux 15 Ocak 1994 tarihinde Hasselt şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Croux Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC Playermanagement-Sports yapmaktadır. Jordy Croux, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordy Croux'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordy Croux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Croux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordy Croux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Croux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KRC Genk U17

1 Ocak 2011 yılında KRC Genk U19

1 Ocak 2012 yılında KRC Genk

1 Ocak 2014 yılında OH Leuven

30 Haziran 2014 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2014 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2015 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2015 yılında MVV Maastricht

31 Ağustos 2016 yılında Willem II

31 Ocak 2019 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2019 yılında Willem II

22 Temmuz 2019 yılında Roda JC

8 Ocak 2021 yılında Avispa Fukuoka

9 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

Jordy Croux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Croux şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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