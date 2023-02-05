Jordy Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Gaspar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Gaspar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Gaspar 23 Nisan 1997 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Angola uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Gaspar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jordy Gaspar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jordy Gaspar'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordy Gaspar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordymaku/

Jordy Gaspar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordy Gaspar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordy Gaspar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Gaspar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon B

1 Eylül 2016 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2017 yılında Monaco

18 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2018 yılında Monaco

1 Temmuz 2018 yılında Monaco B

1 Temmuz 2020 yılında Grenoble

Jordy Gaspar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Gaspar şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordy Gaspar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vaulx-en-Velin (2003–2008), Olympique Lyon (2008–2016)

Fransa U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.