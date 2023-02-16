Jordy Makengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Makengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Makengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Makengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Makengo 3 Ağu 2001 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jordy Makengo Basambundu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Makengo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Jordy Makengo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordy Makengo'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordy Makengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Makengo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordy Makengo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Makengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Jordy Makengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Makengo şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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